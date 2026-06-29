"التيار" تعليقاً على تراجع الحكومة: استكمال التصحيح يتطلب خروجها من التخبط والفشل
-
29 June 2026
-
26 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على "إكس" أنه "جيد أن تعلق الحكومة قرارها بفرض رسوم على بعض السلع، لكن استكمال التصحيح يتطلب منها الخروج من التخبط والفشل الذريع في إدارة الملف المالي والإقتصادي، في ظل غياب الرؤيا المتكاملة لديها".
وأكد "التيار": إن هذا القرار يؤكد ما ينادي به "التيار" لجهة وضع خطة مالية واقتصادية وإقرار الإصلاحات اللازمة، وصوابية سلوكه طريق المعارضة البناءة والإيجابية.
-
Just in
-
16 :42
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:
- بعد القيود الأميركية انتقلنا إلى الخطة البديلة وهي تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان
- جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة لمهاجمة حزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد
- اتفقت مع قائد "سنتكوم" على أننا لن ننسحب من المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وقطاع غزة
- لن يكون هناك أيّ انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يُنزع سلاح الحزب
-
16 :32
تحرك الاتحاد العمالي العام والبستاني يُجبر الحكومة على إلغاء قرار زيادة الرسوم على المستوردات تتمة
-
16 :13
وزير الخارجية العماني:
- توافق مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي
- نؤكد حرص سلطنة عمان على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وحرة للجميع
- السلطنة لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز التزاما بقواعد القانون الدولي
-
16 :06
الخارجية العمانية: اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية عقدت اجتماعها الأول بشأن مضيق هرمز في مسقط وقد ناقشت الآراء بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق
-
15 :54
بيانات كبلر: 22 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم الأحد مقابل 38 سفينة يوم السبت
-
15 :33
هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية ويبحث أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
تحرك الاتحاد العمالي العام والبستاني يُجبر الحكومة على إلغاء قرار زيادة الرسوم على المستوردات
-
هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية ويبحث أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار
-
انخفاضٌ "طفيف" بأسعار المحروقات!
-
الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين
-
طرابلسي: اقتراح التعديل جاهز... ألوف التلامذة يرجون انصافهم
-
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران!
-
فريد البستاني يثمّن تجاوب الحكومة مع مطالبات المواطنين بتعليق العمل بمرسوم الضرائب على المستوردات
-
إطار كيفي وانسحاب يوك
-
صحيفة تكشف تفاصيل ملحق سري في الاتفاق الإسرائيلي اللبناني
-
غسان الخوري اختتم زيارته إلى كندا: تأكيد دور الإنتشار في دعم لبنان
-
تأكيد جديد للتخبط: الحكومة تتراجع عن قرارها!
-
في لبنان... تحضّروا لموجة الحرّ
-
نقدٌ عنيف من جنبلاط لمستشاري بعبدا والسرايا!
-
تصديق إدانة شارل جبور بالقدح والذم بحق غسان عطالله
-
الجيش الإسرائيلي بالفيديو: هاجمنا 3 مقرات تابعة لـ"الحزب" في النبطية وميفدون
-
محاولة فرار من قصر عدل زحلة... إليكم التفاصيل!
-
إلى سالكي هذه الطرقات في بيروت... إليكم هذا الخبر
-
EXCLUSIVE
خاص - ماذا سيكشف التحقيق اليوم وما علاقة رياض سلامة بسمير حنا؟
-
اتفاق واشنطن في القانون: «حبر على ورق»!
-
الجيش اللبناني ينتشر قريباً في المنطقتين النموذجيتين.. بمراقبة أميركية
-
-
Just in
-
16 :42
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:
- بعد القيود الأميركية انتقلنا إلى الخطة البديلة وهي تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان
- جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة لمهاجمة حزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد
- اتفقت مع قائد "سنتكوم" على أننا لن ننسحب من المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وقطاع غزة
- لن يكون هناك أيّ انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يُنزع سلاح الحزب
-
16 :32
تحرك الاتحاد العمالي العام والبستاني يُجبر الحكومة على إلغاء قرار زيادة الرسوم على المستوردات تتمة
-
16 :13
وزير الخارجية العماني:
- توافق مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي
- نؤكد حرص سلطنة عمان على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وحرة للجميع
- السلطنة لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز التزاما بقواعد القانون الدولي
-
16 :06
الخارجية العمانية: اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية عقدت اجتماعها الأول بشأن مضيق هرمز في مسقط وقد ناقشت الآراء بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق
-
15 :54
بيانات كبلر: 22 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم الأحد مقابل 38 سفينة يوم السبت
-
15 :33
هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية ويبحث أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
منظمات غير حكومية إسبانية تحث المهاجرين غير المسجلين على تقنين أوضاعهم
-
-
-
29 June 2026
-
تحرك الاتحاد العمالي العام والبستاني يُجبر الحكومة على إلغاء قرار زيادة الرسوم على المستوردات
-
-
-
29 June 2026
-
من يملك الملف المثالي لقيادة فرنسا بعد المونديال؟.. الظاهرة رونالد يجيب
-
-
29 June 2026
-
ما سبب ارتفاع عدد الوفيات بسبب موجة الحر في أوروبا؟
-
-
-
29 June 2026
-
هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية ويبحث أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار
-
-
-
29 June 2026
-
نساء «سكواميش»: كأس العالم وضع ثقافتنا على الخريطة
-
-
29 June 2026
-
لا بوادر على اتفاق كردي لتشكيل حكومة كردستان
-
-
29 June 2026
-
مقتل 11 شخصا بتحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا
-
-
-
29 June 2026
-
فخ الحرارة ينتظر المشجعين في دالاس خلال كأس العالم
-
-
29 June 2026
-
انخفاضٌ "طفيف" بأسعار المحروقات!
-
-
-
29 June 2026