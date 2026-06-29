أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على "إكس" أنه "‏جيد أن تعلق الحكومة قرارها بفرض رسوم على بعض السلع، لكن استكمال التصحيح يتطلب منها الخروج من التخبط والفشل الذريع في إدارة الملف المالي والإقتصادي، في ظل غياب الرؤيا المتكاملة لديها".وأكد "التيار": إن هذا القرار يؤكد ما ينادي به "التيار" لجهة وضع خطة مالية واقتصادية وإقرار الإصلاحات اللازمة، وصوابية سلوكه طريق المعارضة البناءة والإيجابية.