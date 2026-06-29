Tayyar Article
بيانات كبلر: 22 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم الأحد مقابل 38 سفينة يوم السبت
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29 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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16 :48
"التيار" تعليقاً على تراجع الحكومة: استكمال التصحيح يتطلب خروجها من التخبط والفشل تتمة
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16 :42
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:
- بعد القيود الأميركية انتقلنا إلى الخطة البديلة وهي تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان
- جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة لمهاجمة حزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد
- اتفقت مع قائد "سنتكوم" على أننا لن ننسحب من المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وقطاع غزة
- لن يكون هناك أيّ انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يُنزع سلاح الحزب
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16 :32
تحرك الاتحاد العمالي العام والبستاني يُجبر الحكومة على إلغاء قرار زيادة الرسوم على المستوردات تتمة
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16 :13
وزير الخارجية العماني:
- توافق مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي
- نؤكد حرص سلطنة عمان على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وحرة للجميع
- السلطنة لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز التزاما بقواعد القانون الدولي
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16 :06
الخارجية العمانية: اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية عقدت اجتماعها الأول بشأن مضيق هرمز في مسقط وقد ناقشت الآراء بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق
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15 :33
هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية ويبحث أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار تتمة
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هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية ويبحث أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار
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16 :48
"التيار" تعليقاً على تراجع الحكومة: استكمال التصحيح يتطلب خروجها من التخبط والفشل تتمة
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16 :42
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:
- بعد القيود الأميركية انتقلنا إلى الخطة البديلة وهي تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان
- جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة لمهاجمة حزب الله وبقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد
- اتفقت مع قائد "سنتكوم" على أننا لن ننسحب من المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وقطاع غزة
- لن يكون هناك أيّ انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يُنزع سلاح الحزب
-
16 :32
تحرك الاتحاد العمالي العام والبستاني يُجبر الحكومة على إلغاء قرار زيادة الرسوم على المستوردات تتمة
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16 :13
وزير الخارجية العماني:
- توافق مع إيران على ألا تخرج أي ترتيبات مستقبلية عن نطاق القانون الدولي
- نؤكد حرص سلطنة عمان على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وحرة للجميع
- السلطنة لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز التزاما بقواعد القانون الدولي
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16 :06
الخارجية العمانية: اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية عقدت اجتماعها الأول بشأن مضيق هرمز في مسقط وقد ناقشت الآراء بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق
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15 :33
هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية ويبحث أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار تتمة
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