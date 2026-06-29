أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الإثنين، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات،

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو الآتي:

بنزين 98 أوكتان: 2,256,000 ليرة لبنانية، بانخفاض 44,000 ليرة.

بنزين 95 أوكتان: 2,238,000 ليرة لبنانية، بانخفاض 43,000 ليرة.

المازوت (ديزل أويل): 1,835,000 ليرة لبنانية، بانخفاض 66,000 ليرة.

قارورة الغاز: 1,127,000 ليرة لبنانية، بانخفاض 47,000 ليرة.