الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين
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29 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد من بلديات منطقة عكار إن "عكار لم تكن يوماً خارج الدولة، لكن الدولة كانت بعيدة عنها، وانا التزمت في ان تكون مؤسسات الدولة وإداراتها إلى جانب اهل عكار والبداية كانت اعادة تشغيل مطار رينه معوض الدولي في القليعات للرحلات التجارية".
وأشار إلى أن "انطلاقة المسيرة الانمائية الشاملة في كل لبنان عرقلتها الحرب، لكننا ثابتون على تحقيق الإنماء المتوازن وفق ما جاء في اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري".
وأكد أننا "نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم".
وقال: "كونوا خداماً لمن انتخبكم وليس العكس، ولتكن إدارتكم لبلدياتكم ادارة سليمة وشفافة".
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