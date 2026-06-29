Tayyar Article
إليان الحلو بحاجة لوحدتي دم من فئة A- او O- لإجراء عملية جراحية غدًا للتبرع الاتصال على الرقم: 76 911 440
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29 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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15 :33
هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية ويبحث أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار تتمة
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البيت الأبيض بشأن إيران: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعًا في الدوحة والرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد استكمال عملية السلام حتى نهايتها
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15 :12
وسائل إعلام إسرائيلية:
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- مصابان من جنود الاحتياط في الوحدة أحدهما في حالة خطيرة والآخر في حالة متوسطة وقد جرى إجلاؤهما بواسطة مروحية
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14 :58
ترامب: أسعار النفط الآن أقل مما كانت عليه قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران
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14 :48
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجات تضرب شمال العاصمة الفنزويلية كاراكاس
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14 :39
ترامب: إيران طلبت اجتماعاً وسيعقد غداً في الدوحة
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15 :33
هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية ويبحث أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار تتمة
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15 :14
البيت الأبيض بشأن إيران: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعًا في الدوحة والرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد استكمال عملية السلام حتى نهايتها
-
15 :12
وسائل إعلام إسرائيلية:
- تم تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقرّ القيادة الميدانيّ لنائب قائد لواء الكوماندوز في جنوب لبنان
- مصابان من جنود الاحتياط في الوحدة أحدهما في حالة خطيرة والآخر في حالة متوسطة وقد جرى إجلاؤهما بواسطة مروحية
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14 :58
ترامب: أسعار النفط الآن أقل مما كانت عليه قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران
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هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجات تضرب شمال العاصمة الفنزويلية كاراكاس
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14 :39
ترامب: إيران طلبت اجتماعاً وسيعقد غداً في الدوحة
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