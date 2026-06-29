طرابلسي: اقتراح التعديل جاهز... ألوف التلامذة يرجون انصافهم
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29 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتب النائب إدغار طرابلسي عبر منصة إكس:
"الى جانب دولة الرئيس نواف سلام والحكومة اللبنانية
ان قرار الغاء الامتحانات الرسمية ومنح افادات مشروطة يحتاج للتعديل لكونه يظلم طلاباً كانوا راسبين في الفصل الاول ومن ثم نجحوا في نهاية عامهم الدراسي. ان اعتماد النتائج النهائية الرسمية للذين أكملوا عامهم الدراسي هو حق مكتسب يكفله الدستور والقانون ولا يمكن لقرار او مرسوم ان يحرمهم منه. اما نتيجة علامات الفصل الاول فيجب ان تكون للذين لم يتمكنوا من متابعة دراستهم للاسباب الموجبة التي استدعت الالغاء.
هذا علماً ان تباين سيحصل بين تلامذة الرسمي وتلامذة الخاص الذين ستتمكن مدارسهم من تحسين علاماتهم لاسباب متنوعة كلنا يعرفها. التمييز بين التلامذة يضرب مبدأ المساواة والعدالة التربوية. اقتراح التعديل جاهز. ألوف التلامذة يرجون انصافهم.
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