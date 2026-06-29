فريد البستاني يثمّن تجاوب الحكومة مع مطالبات المواطنين بتعليق العمل بمرسوم الضرائب على المستوردات
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29 June 2026
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18 mins ago
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source: tayyar.org
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أشاد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، بقرار الحكومة تعليق العمل بمرسوم فرض ضرائب إضافية على المستوردات، معتبراً أنه "قرار حكيم ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة التضخم وارتفاع الأسعار، ويجنبهم أعباءً معيشية إضافية في هذه المرحلة الدقيقة".
وأوضح أنه، في ضوء هذا التطور الإيجابي، قرر إلغاء الاجتماع الطارئ الذي كانت لجنة الاقتصاد النيابية قد دعت إليه مع الهيئات الاقتصادية والنقابات والفعاليات المعنية، والذي كان مقرراً عقده غداً لبحث تداعيات المرسوم.
وفي المقابل، دعا البستاني الحكومة إلى التركيز على تحسين الجباية الجمركية وتعزيز الرقابة على المعابر ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي، باعتبار أن هذه الإجراءات كفيلة بتأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون تحميل المواطنين أعباءً جديدة.
وشدد على أن رفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب يشكلان المدخل الصحيح لتأمين الموارد اللازمة لتمويل الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمتها معالجة أزمة النفايات، إضافة إلى تغطية مختلف نفقات الدولة، بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
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