هكذا بلا شورى ولا دستور تم توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أميركية، فبدا وكأن الجميع مستعجل للانتهاء بنتيجة إيجابية من مفاوضات واشنطن. فنتنياهو مستعجل كونه يريد الرد على مذكرة التفاهم ولا سيما البند الأول منها المطالب بوقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الفوري، والجانب اللبناني يريد الإظهار للعالم أنه هو وحده يمسك باوراق التفاوض، حتى لو كان ذلك بشروط أدنى بكثير من المذكرة، أما الجانب الأميركي فهو يريد الانتهاء من ضغط نتنياهو وصقور الجمهوريين.داب الثلج وبان المرجلم تكد خيوط الصباح تنبلج حتى ظهر اتفاق الإطار بكل ما يحمله من أفخاخ وشروط لا تلزم الإسرائيلي بشيء، ولكنها على العكس تلزم لبنان ولا سيما الجيش اللبناني بشروط أقصى من قدرته، أما بنود الاتفاق السرية التي يصر الجانب اللبناني على نفي وجودها، فقد تحدثت عنها إذاعات إسرائيلية أكدت أن الاتفاق لمصلحة إسرائيل 100% وأن لا انسحاب في المدى المنظور. ولعل ما يدل على النوايا الإسرائيلية المبيتة هو التبدل في تعليقات المسؤولين في تل أبيب وتأكيد معظمهم أن الدولة العبرية باقية على أراضي الجنوب ولا سيما منطقة الشريط الحدودي.مناطق تجريبية أم نموذجيةفي الوقت الذي يصر اللبنانيون على تسمية مناطق نفوذ الجيش اللبناني مناطق نموذجية، يصر الإسرائيليون على تسميتها مناطق تجريبية، فالاتفاق ذكر المناطق التجريبية التي من المنتظر أن يتمركز فيها الجيش اللبناني باسطاً سلطته دون سواه عليها، وفي ما كان من المنتظر أن تشمل هذه المناطق الزوطرين ويحمر والشقيف، تبدل الواقع لتشمل هذه المناطق فقط زوطر الغربية في قضاء النبطية وفرون في قضاء بنت جبيل، علماً أن فرون لا تقع ضمن مناطق الاحتلال الإسرائيلي. هذه المناطق المنتظر أن ينتشر الجيش اللبناني فيها بمراقبة من القوات الأميركية، ستكون موضع اختبار من قبل جيش العدو الذي يشترط أن لا تضم وحدات الجيش المنتشرة أي عنصر موالي لحزب الله، ولقوات العدو حرية المراقبة والاعتراض وأن اي خرق لذلك سيؤدي إلى زعزعة الاتفاق. إن هذه الشروط التعجيزية اعتبرتها قيادة الجيش تدخلاً سافراً في عملياته وانتهاكاً فاضحاً لعقيدة الجيش القائمة على تعددية العديد ووحدة الهدف. أما الطامة الكبرى فتمكن في الأحاديث الإعلامية المفبركة التي يتم توزيها من قبل عملاء الداخل على إمكانية تغيير قائد الجيش وإجباره على التنحي. من هنا يبدو أن الاتفاق كيفي والانسحاب يوك.كاتب سياسي*[1:47 pm, 29/06/2026] Gaby Daniel: