Tayyar Article
مسؤول أميركي لـ "العربية": المحادثات بين إسرائيل ولبنان مستمرة ونواصل تيسيرها
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29 June 2026
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25 mins ago
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source: tayyar.org
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13 :58
الرئيس عون أكد أن إعادة تشغيل مطار القليعات بداية الإنماء في عكار وشدد على بناء دولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين
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13 :18
امل ابو زيد لغادة ايوب عبر الotv :
- كفى استغباء لعقول الناس فالجميع يعلم من اتى بالمشاريع الانمائية لمنطقة جزين خصوصا بعض رؤساء البلديات الذين كانوا حاضرين في اتحاد البلديات الاجتماع مع وزير الطاقة
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