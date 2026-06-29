صحيفة تكشف تفاصيل ملحق سري في الاتفاق الإسرائيلي اللبناني
-
29 June 2026
-
1 hr ago
-
-
source: Skynews
-
قال مسؤول مطّلع على بنود الاتفاق لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي، يحافظ بشكل صريح على حرية كاملة للجيش الإسرائيلي في العمل ضد التهديدات داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
وبحسب المسؤول، فإن الملحق الأمني السري في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن ينص أيضاً على عدم وجود انسحابات تلقائية لقوات الجيش الإسرائيلي، رغم أن إسرائيل لا تزال تخشى من أن ضغوطاً إيرانية عبر المفاوضات مع الولايات المتحدة قد تعرقل تنفيذ الاتفاق.
وأشار المسؤول، مؤكداً تقريراً غير منسوب لقناة 12 الإسرائيلية، إلى أن الملحق الأمني الذي وردت الإشارة إليه في النص العلني للاتفاق، تم تصنيفه سرياً بطلب من الحكومة اللبنانية.
وتتضمن المادة الرابعة من الملحق بنداً يمنح الجيش الإسرائيلي حرية العمل ضد التهديدات الناشئة والفورية داخل المنطقة الأمنية، وهو بند تعتبره إسرائيل أولوية قصوى في ظل المخاوف من أن مفاوضات واشنطن وطهران قد تحد من قدرتها على الرد على التهديدات التي تواجه قواتها من حزب الله.
كما تنص المادة نفسها على التزام واضح من الطرفين، إسرائيل ولبنان، بعدم تنفيذ أي انسحاب تلقائي أو وفق جداول زمنية محددة، بل أن أي عمليات إعادة انتشار ستتم بناءً على التطورات الميدانية.
كما ينص الاتفاق الرئيسي أيضاً على أن الانسحاب سيكون "مرتبطاً بالأداء".
ووفقاً للتفاصيل، فإن الملحق يحدد أيضاً أن منطقتي الانسحاب التجريبيتين اللتين أُعلنتا يوم السبت ستكونان الوحيدتين في المرحلة الحالية، دون أي توسع قريب في هذا الترتيب.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المشروع التجريبي، الذي ستدخل بموجبه القوات اللبنانية إلى هاتين المنطقتين بعد التدريب والفحص الأمني، سيستغرق عدة أسابيع لتنفيذه، بينما يستعد الجيش اللبناني لتولي المسؤولية هناك.
ولا تزال إسرائيل قلقة من أن إيران قد تحاول تقويض هذا التفاهم عبر محادثاتها الموازية مع واشنطن، من خلال الضغط على الولايات المتحدة للمطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان كجزء من اتفاق أوسع، بحسب ما أكده المسؤول نقلاً عن تقرير القناة 12.
ويهدف الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان إلى تمهيد الطريق نحو اتفاق سلام محتمل بين الخصمين اللذين خاضا صراعات طويلة في الشرق الأوسط.
ويتضمن الاتفاق مشروعاً تجريبياً يتسلم فيه الجيش اللبناني السيطرة على بعض المناطق الصغيرة التي كانت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى مسار يهدف إلى نزع سلاح حزب الله، الذي رفض الاتفاق فوراً، فيما أكدت إسرائيل أنها ستواصل العمل ضد التنظيم المدعوم من إيران.
ووصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، يوم الأحد، الاتفاق مع لبنان بأنه "تاريخي ومهم"، مشيرا إلى أن الإنجازات العسكرية "هي ما أوجد الظروف اللازمة له".
وقال زامير: "سنلتزم بالاتفاق ونعمل لضمان نجاحه. الاختبار الآن هو اختبار الفعل من كلا الطرفين، والمرحلة المقبلة ستحدد المستقبل".
وزار زامير قيادة المنطقة الشمالية للمصادقة على خطط عمليات مستقبلية في لبنان، بينما يستعد الجيش للانسحاب الجزئي ضمن الاتفاق.
وفي المقابل، حذر النائب في حزب الله حسن فضل الله من “صراع داخلي” في لبنان بسبب الاتفاق، متوقعاً عدم تنفيذه.
وجاءت تصريحات فضل الله بعد يوم من اتصال الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أكد أن الدولة اللبنانية "ستتحمل مسؤولياتها" في تنفيذ الاتفاق، دون الإشارة إلى حزب الله أو نزع سلاحه.
ودخل لبنان في حرب أوسع في 2 مارس عندما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل دعماً لإيران، ما دفع إسرائيل للرد بغارات جوية مكثفة وغزو بري في جنوب لبنان، حيث تسيطر قواتها على أجزاء واسعة من الأراضي وتقوم بعمليات هدم واسعة، بدعوى أن البنية التحتية تُستخدم من قبل حزب الله لتعزيز قدراته على الحدود.
-
Just in
-
14 :01
وصول قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
-
13 :58
الرئيس عون أكد أن إعادة تشغيل مطار القليعات بداية الإنماء في عكار وشدد على بناء دولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين
-
13 :53
فريد البستاني يثمّن تجاوب الحكومة مع مطالبات المواطنين بتعليق العمل بمرسوم الضرائب على المستوردات تتمة
-
13 :51
إطار كيفي وانسحاب يوك تتمة
-
13 :45
مسؤول أميركي لـ "العربية": المحادثات بين إسرائيل ولبنان مستمرة ونواصل تيسيرها
-
13 :19
الحكومة العراقية: نواصل التزاماتنا الدستورية لحماية المال العام
-
-
Other stories
-
-
-
غسان الخوري اختتم زيارته إلى كندا: تأكيد دور الإنتشار في دعم لبنان
-
تأكيد جديد للتخبط: الحكومة تتراجع عن قرارها!
-
في لبنان... تحضّروا لموجة الحرّ
-
نقدٌ عنيف من جنبلاط لمستشاري بعبدا والسرايا!
-
تصديق إدانة شارل جبور بالقدح والذم بحق غسان عطالله
-
الجيش الإسرائيلي بالفيديو: هاجمنا 3 مقرات تابعة لـ"الحزب" في النبطية وميفدون
-
محاولة فرار من قصر عدل زحلة... إليكم التفاصيل!
-
إلى سالكي هذه الطرقات في بيروت... إليكم هذا الخبر
-
EXCLUSIVE
خاص - ماذا سيكشف التحقيق اليوم وما علاقة رياض سلامة بسمير حنا؟
-
اتفاق واشنطن في القانون: «حبر على ورق»!
-
الجيش اللبناني ينتشر قريباً في المنطقتين النموذجيتين.. بمراقبة أميركية
-
جمود يكتنف مرحلة ما بعد اليونيفيل... والتفاوض يربك المسار
-
القرار بالمواجهة اتخذ… إسقاط الاتفاق في مجلس النواب؟
-
لبنان يكرّس اليوم انقساماً أهلياً عمودياً
-
انزلاق نحو اشكالات كبرى؟
-
لبنان دخل مرحلة شديدة الخطورة
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2026
-
تحركات شعبية شاجبة؟
-
حزب الله: نراقب الانتهاكات الإسرائيلية ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس
-
-
Just in
-
14 :01
وصول قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر الى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
-
13 :58
الرئيس عون أكد أن إعادة تشغيل مطار القليعات بداية الإنماء في عكار وشدد على بناء دولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين
-
13 :53
فريد البستاني يثمّن تجاوب الحكومة مع مطالبات المواطنين بتعليق العمل بمرسوم الضرائب على المستوردات تتمة
-
13 :51
إطار كيفي وانسحاب يوك تتمة
-
13 :45
مسؤول أميركي لـ "العربية": المحادثات بين إسرائيل ولبنان مستمرة ونواصل تيسيرها
-
13 :19
الحكومة العراقية: نواصل التزاماتنا الدستورية لحماية المال العام
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
نيجيريا: قتلى بمواجهات مسلحة داخلية بين فصائل «داعش»
-
-
-
29 June 2026
-
قناة عبرية تتحدث عن استبدال إسرائيل تسمية خطة تهجير الفلسطينيين من غزة
-
-
29 June 2026
-
فريد البستاني يثمّن تجاوب الحكومة مع مطالبات المواطنين بتعليق العمل بمرسوم الضرائب على المستوردات
-
-
-
29 June 2026
-
إطار كيفي وانسحاب يوك
-
-
-
29 June 2026
-
اكتشاف قد يفسر دهون البطن مع التقدم في العمر
-
-
29 June 2026
-
عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يقترب من 1500 مع استمرار جهود الإنقاذ
-
-
-
29 June 2026
-
"مفضوحة".. اتهام الفيفا بتسهيل طريق ميسي إلى نهائي كأس العالم
-
-
29 June 2026
-
النفط يستقر بعد اتفاق أمريكا وإيران على وقف الهجمات
-
-
29 June 2026
-
استطلاع: 9 من كل 10 أشخاص لا يستطيعون تحديد المحتوى الحقيقي من المزيف
-
-
29 June 2026
-
كيت ميدلتون تتحدى السرطان بتسلق 3 قمم في 24 ساعة
-
-
29 June 2026