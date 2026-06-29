Tayyar Article
أمل ابو زيد عبر الـ otv:
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29 June 2026
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23 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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12 :31
أمل ابو زيد للotv:
- التيار لن يكون مع طرف ضد اخر وحريصون على السلم الاهلي ودور الجيش اللبناني واتفاق الإطار خطوة لكنه لا يحقق المصالح الوطنية
- التيار لم يكن يوماً ضد التفاوض“الهدف دائماً الوصول للنتيجة اللبنانية التي نحتاجها كلبنانيين.”
- دورنا جمع اللبنانيين لا تفريقهم “مددنا يدنا للجميع، لبنان لا يتحمل أن يغني كل واحد على ليلاه.”
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Just in
-
12 :31
أمل ابو زيد للotv:
- التيار لن يكون مع طرف ضد اخر وحريصون على السلم الاهلي ودور الجيش اللبناني واتفاق الإطار خطوة لكنه لا يحقق المصالح الوطنية
- التيار لم يكن يوماً ضد التفاوض“الهدف دائماً الوصول للنتيجة اللبنانية التي نحتاجها كلبنانيين.”
- دورنا جمع اللبنانيين لا تفريقهم “مددنا يدنا للجميع، لبنان لا يتحمل أن يغني كل واحد على ليلاه.”
-
12 :12
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