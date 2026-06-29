كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على إكس:

"على سبيل التذكير فان اتفاق الهدنة أساس في العلاقات بين الدولة اللبنانية وإسرائيل كما هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الطائف وقد ذكره خطاب القسم واكد عليه البيان والوزاري إلا ان كبار المفاوضين مع نخبة المستشارين في بعبدا وثلة الاختصاصيين في السراي ارتأت إغفاله ان لم نقل حذفه."