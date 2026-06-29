‏بتاريخ 25/6/2026 أصدرت محكمة استئناف الجنح في المتن قراراً قضى بتصديق الحكم الصادر بحق رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، والذي أدانه بجرائم القدح والذم والتشهير على خلفية التصريحات التي سبق أن وجّهها بحق النائب غسان عطالله، كما ألزمته بدفع تعويض قدره مئتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.