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Tayyar Article

مسؤول اسرائيلي لـ"تايمز أوف إسرائيل": الاتفاق يمنح الجيش الإسرائيلي حرية كاملة للعمل في جنوب لبنان ولا يفرض أي انسحاب تلقائي

  • 29 June 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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