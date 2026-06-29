أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن سلاح الجو هاجم مساء أمس ثلاثة مقرات تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وميفدون بجنوب لبنان.

وقالت عبر "إكس": "جاءت هذه الغارات ردًا على استمرار قيام حزب الله باستهداف قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية".

وأضاف: "في غارة أخرى نُفِّذت في وقت سابق من يوم أمس هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي منصة إطلاق تابعة لحزب الله".