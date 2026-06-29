صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

"بتاريخ اليوم 29-6-2026، اعتبارًا من السّاعة 8:00 صباحًا وحتى الانتهاء، ستقوم شركة متعهّدة بأعمال تعبيد حُفَر وحفريّات في شوارع: الوتوات، الضّنّاوي، سليم سلام (امام بنك عودة)، مار إلياس (مقابل ثكنة الحلو)، من دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع المرور.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وتجنّب سلوك الشّوارع المذكورة، إلّا عند الضّرورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير".