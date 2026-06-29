Tayyar Article
مسيّرة إسرائيلية تُحلّق على علوّ منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت
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29 June 2026
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44 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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11 :06
مسؤول اسرائيلي لـ"تايمز أوف إسرائيل": الاتفاق يمنح الجيش الإسرائيلي حرية كاملة للعمل في جنوب لبنان ولا يفرض أي انسحاب تلقائي
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مصدر مطّلع لـ"رويترز": الفرق الفنية الإيرانية والأميركية المكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستجتمع في الدوحة خلال أيام
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