خاص - ماذا سيكشف التحقيق اليوم وما علاقة رياض سلامة بسمير حنا؟
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29 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تكشف مصادر موثوقة إن التحقيق الذي ستجريه اليوم النيابة العامة التمييزية مع سمير حنا رئيس مجموعة عودة سابقا سيكشف كيف استعملت أموال مصرف لبنان لأغراض خاصة لصالح بعض الشخصيات النافذة!
وتقول تلك المصادر أن الرهان اليوم على القضاء الذي توصل بحسب المعلومات الى بتفكيك خفايا هذا الملف ، وتتساءل إذا كان "قضاء اليوم" سيعدل ويتجرّأ في اتخاذ إجراءات صارمة بحق المستفيدين والمنتفعين وصولاً الى التوقيف لأن الرأي العام ينتظر وهو بالمرصاد.
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