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Tayyar Article

طالبان: 38 قتيلًا وإصابة 163 جراء غارات جوية باكستانية

  • 29 June 2026
  • 16 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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