اتفاق واشنطن في القانون: «حبر على ورق»!
-
29 June 2026
-
28 mins ago
-
-
source: الأخبار
-
رلى إبراهيم -
لم يكن قرار مجلس الوزراء الخميس الماضي، تكليف الوفد المفاوض في واشنطن إجراء ما يلزم للتوصل إلى النتيجة المرجوة تحت إشراف رئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، محض صدفة، ولا سيما أنه جاء قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق بين السفيرة اللبنانية ندى معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر. إذ علمت «الأخبار» أن مجلس الوزراء كان في أجواء إصدار إعلان نوايا أو مسودة اتفاق في يوم انعقاد الجلسة. ولذا، صاغ عرّابا القرار، عون وسلام، النص على عجل، لعرضه أمام الورزاء، وأوردا بنفسيهما في متنه الجملة الآتية: «علماً أن أي اتفاق قد ينتج عن هذه المفاوضات يخضع إبرامه لموافقة مجلس الوزراء بحسب المادة 52 من الدستور».
غير أن الرئيسين كانا أول من انقلب على الدستور وعلى قرار مجلس الوزراء، عبر الإيعاز إلى معوض بتوقيع «اتفاق إطار» من دون عرضه على الحكومة أولاً، ومن ثم مجلس النواب.
فالمادة 52 تتوسع في مفهوم المعاهدات لتشير إلى أن أي معاهدة يبرمها رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة «لا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة». أما المعاهدات التي تنطوي «على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب». وهو ما ينبطق على اتفاق الإطار.
ما سبق يقود إلى العديد من التساؤلات حول الغرض من إصدار هذا القرار، ومن ثم تجاهله. إذ تؤكد مصادر قانونية أن «لا قيمة دستورية لهذا الاتفاق وهو غير ملزم لأي جهة طالما لم يسلك القنوات الرسمية المحددة في الدستور، خصوصاً أنه يتضمن بنوداً ملزمة للدولة». أما الادعاء بأن ما جرى التوقيع عليه بمثابة إعلان نوايا أو محاولة التلاعب بالمصطلحات «فلا يجدي لأن تعريف الاتفاق وفق القانون هو التئام مشيئتين على التزامات متبادلة بين الطرفين، وينطبق تماماً على اتفاق الإطار بين لبنان والعدو الاسرائيلي».
والواضح أن عون وسلام سارا بعكس الإجراءات القانونية، إذ سلكا مساراً معكوساً قضى بتوقيع الاتفاق، على أن يحاولا الحصول على الموافقة لاحقاً.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الاتفاق سيطرح على أول جلسة للحكومة، حيث يجب أن يحوز على أكثرية الثلثين لتمريره. وبحسب الدستور، من المفترض أن يتم إرسال الاتفاق إلى مجلس النواب للموافقة عليه أيضاً، حتى يصبح إبرامه دستورياً. وتقول المعلومات إنه قد يصار إلى إيجاد اجتهاد ما لتفادي المرور عبر البرلمان. وإلى حين إتمام هذه الخطوات، يعدُّ هذا الاتفاق، وفق المصدر القانوني، مجرد حبر على ورق لا يلزم الدولة اللبنانية أو أي جهة سياسية بأي بند مكتوب فيه.
-
Just in
-
09 :32
مساعد وزير الخارجية الإيراني: عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية - الإيرانية في مسقط
-
09 :20
طالبان: 38 قتيلًا وإصابة 163 جراء غارات جوية باكستانية
-
09 :01
مسؤول إسرائيلي: هجمات إيران الإلكترونية على إسرائيل ارتفعت بشكل كبير في 2026
-
08 :57
"أكسيوس" عن مصادر: مفاوضات واشنطن انطلقت بهدف إضعاف نفوذ حزب الله وإيران داخل لبنان
-
08 :54
انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا.. وترامب ينشر الفيديو (العربية) تتمة
-
08 :40
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين بالجيش: حماس تستعد مجددًا لحرب أخرى
-
-
Other stories
-
-
-
الجيش اللبناني ينتشر قريباً في المنطقتين النموذجيتين.. بمراقبة أميركية
-
جمود يكتنف مرحلة ما بعد اليونيفيل... والتفاوض يربك المسار
-
القرار بالمواجهة اتخذ… إسقاط الاتفاق في مجلس النواب؟
-
لبنان يكرّس اليوم انقساماً أهلياً عمودياً
-
انزلاق نحو اشكالات كبرى؟
-
لبنان دخل مرحلة شديدة الخطورة
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2026
-
تحركات شعبية شاجبة؟
-
حزب الله: نراقب الانتهاكات الإسرائيلية ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس
-
الاحتلال يبيع الدولة انسحاباً من قرى غير محتلة
-
«لا تمزحوا بإقالة هيكل ولا تلعبوا بالجيش» | بري لـ«الأخبار»: إملاءات أسوأ من 17 أيار... ولن يُنفّذ
-
سلام اكد لبري على موقفه من رفض أي فتنة بين اللبنانيين
-
إنقاذ شابة في خليج جونية
-
الخارجية اللبنانية تستنكر العدوان على الكويت
-
لبنان يتضامن مع السعودية إثر الفاجعة المؤلمة في منطقة رأس تنورة
-
وفد من التيار الوطني الحر هنأ الأباتي عازار
-
قائد القيادة المركزية الأميركية يزور لبنان غدًا.. وواشنطن تحضر لحراك جديد!
-
وزارة الصحة: جريحان في برج قلاويه
-
بري لـ"المدن": الاتفاق ضد نفسه وخطر على سوريا والشكر لجنبلاط
-
-
Just in
-
09 :32
مساعد وزير الخارجية الإيراني: عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية - الإيرانية في مسقط
-
09 :20
طالبان: 38 قتيلًا وإصابة 163 جراء غارات جوية باكستانية
-
09 :01
مسؤول إسرائيلي: هجمات إيران الإلكترونية على إسرائيل ارتفعت بشكل كبير في 2026
-
08 :57
"أكسيوس" عن مصادر: مفاوضات واشنطن انطلقت بهدف إضعاف نفوذ حزب الله وإيران داخل لبنان
-
08 :54
انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا.. وترامب ينشر الفيديو (العربية) تتمة
-
08 :40
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين بالجيش: حماس تستعد مجددًا لحرب أخرى
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا.. وترامب ينشر الفيديو
-
-
-
29 June 2026
-
بينها 1450 قتيلا.. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا بالأرقام
-
-
-
29 June 2026
-
الجيش اللبناني ينتشر قريباً في المنطقتين النموذجيتين.. بمراقبة أميركية
-
-
-
29 June 2026
-
جمود يكتنف مرحلة ما بعد اليونيفيل... والتفاوض يربك المسار
-
-
-
29 June 2026
-
القرار بالمواجهة اتخذ… إسقاط الاتفاق في مجلس النواب؟
-
-
-
29 June 2026
-
لبنان يكرّس اليوم انقساماً أهلياً عمودياً
-
-
-
29 June 2026
-
مسؤول أميركي لسكاي نيوز عربية: لا صحة لتعليق محادثات إيران
-
-
-
29 June 2026
-
انزلاق نحو اشكالات كبرى؟
-
-
-
29 June 2026
-
لبنان دخل مرحلة شديدة الخطورة
-
-
-
29 June 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2026
-
-
-
29 June 2026