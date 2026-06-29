Tayyar Article
"هآرتس" عن مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش لم يتلق حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان
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29 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
09 :32
مساعد وزير الخارجية الإيراني: عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية - الإيرانية في مسقط
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09 :20
طالبان: 38 قتيلًا وإصابة 163 جراء غارات جوية باكستانية
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"أكسيوس" عن مصادر: مفاوضات واشنطن انطلقت بهدف إضعاف نفوذ حزب الله وإيران داخل لبنان
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انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا.. وترامب ينشر الفيديو (العربية) تتمة
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29 June 2026
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