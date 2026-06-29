Tayyar Article
الرئيس الروسي بوتين: الضربات الروسية في عمق أوكرانيا ستكون أقوى خلال المرحلة القادمة
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29 June 2026
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35 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
08 :02
"هآرتس" عن مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش لم يتلق حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان
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07 :59
الجيش اللبناني ينتشر قريباً في المنطقتين النموذجيتين.. بمراقبة أميركية (الشرق الأوسط) تتمة
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لبنان دخل مرحلة شديدة الخطورة
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29 June 2026
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أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2026
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