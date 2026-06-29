أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2026
-
29 June 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
اللواء: أسرار
لغز
تم تطويق حادث بلدي من خلال تفاهمات بين الأطراف السياسية المعنية تجنباً لمحاولات الإستغلال الحزبي والطائفي في هذه الأجواء المشحونة في البلد!
غمز
تساءل مرجع أمني عن جدوى إظهار معارضة مجموعة لبنانية للمفاوضات المباشرة في الشارع، رغم تأييد الشركاء الآخرين في الوطن لكل ما يؤدي إلى الإنسحاب الإسرائيلي، وتكريس حق لبنان فقط بالتفاوض عن نفسه!
همس
إعتبر سياسي مخضرم أن إتصال الرئيس الأميركي برئيس الجمهورية يؤكد جدّية الإلتزام الأميركي بمتابعة تنفيذ «الاتفاق الإطار»، والذي سيُترجم بإشراف عسكري أميركي ميداني لخطوات الإنسحابات الإسرائيلية!
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
يقول مرجع سياسي إن حجم الإهانة التي تواصل “إسرائيل” توجيهها إلى الدولة اللبنانية والجيش اللبناني يجعل اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الأميركي يحتضر لارتباط موقف غالبية الشعب اللبناني من الاتفاق بكرامة الجيش وعنفوانه. فبعد تصريحات بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس التي تحدثت عن وجود “مجموعات جهادية” داخل الجيش اللبناني يجب “تطهيره” منها، في تشكيك مباشر بعقيدة المؤسسة العسكرية ووطنيتها، انتقلت تل أبيب إلى ممارسات ميدانية لا تقل استفزازاً. فقد اختارت السخرية من قدرات الجيش اللبناني على تحمّل مسؤولية إدارة مناطق تجريبية تمّ الحديث عنها وتقوم أصلاً على التشكيك بمؤهلات الجيش تحت عنوان اختبار القدرة والأهليّة، فأعلنت الانسحاب من قريتين غير محتلتين أصلاً، في خطوة بدت أقرب إلى الاستعراض الساخر منها إلى تنفيذ التزامات، ثم أعلنت تنفيذ تفجير في الجنوب بعد الاتفاق، مكتفية بالقول إنها أبلغت الجانب الأميركي من دون إبلاغ الجيش اللبناني، بما يعني تجاهل المؤسسة العسكرية التي يفترض أنها صاحبة الولاية على الأرض. وجاء امتناع الجيش عن تسلّم قريتي فرون وزوطر الغربية بمثابة رسالة احتجاج صامتة على هذه الإهانات، بينما سارعت “إسرائيل” إلى تصوير ذلك على أنه دليل على عدم جهوزية الجيش للمهمة، في محاولة لتحويل رفض الإذلال إلى ذريعة للطعن بقدراته ومشروعيّة دوره.
كواليس
قرأت مصادر دبلوماسية غربية بتمعّن موقف الزعيم السياسي والطائفي وليد جنبلاط من الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي، معتبرة أن جنبلاط الذي سبق أن اعترض على كثير من مواقف الحزب خلال الحرب الأخيرة، وتنقل بين الخصومة والحياد السلبيّ، ولم يعتمد الحياد الإيجابي تجاهه إلا في محطات محدودة، ما يمنح موقفه الحالي دلالة سياسيّة تتجاوز الاصطفافات التقليدية. وقال سفير أوروبي إن استخدام جنبلاط توصيف “اتفاق ثلاثي شكلاً وأحادي مضموناً” يحمل رسالة بالغة الوضوح، لأنه يعني أن الاتفاق ليس اتفاقاً لبنانياً – أميركياً – إسرائيلياً، بل هو، في جوهره، اتفاق إسرائيليّ فقط، أُلبس شكلاً ثلاثياً. وأضاف السفير أن أهميّة هذا التوصيف لا تكمن في عبارته وحدها، بل في هوية قائله، إذ يصدر عن شخصية لا تُحسب على محور حزب الله، ما يمنحه صدقيّة خاصة لدى الأوساط السياسية اللبنانية والغربية.
وترى المصادر أن مواقف جنبلاط في المحطات التاريخية تشكل بداية تحوّل أوسع داخل ما يُعرف بـ”الفئة الرماديّة” في لبنان، والتي غالباً ما تلتحق تدريجياً بأي موقف يصدر عنه ثم يكتسب زخماً سياسياً ووطنياً، قبل أن ينعكس ذلك في مواقف عربية وأوروبية متقاربة. وفي هذا السياق، تراقب هذه المصادر باهتمام ما إذا كان رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي سبق ودعا للانسحاب من المفاوضات احتجاجاً على الغارات الإسرائيلية سيعتمد موقفاً مشابهاً، لما لذلك من أثر في رسم ملامح مشهد سياسيّ جديد يتجاوز الانقسام التقليديّ بين الموالاة والمعارضة.
نداء الوطن: أسرار
تكشف مصادر مطّلعة أنّ قيادة “حزب الله” تشدّد إجراءاتها الداخلية في هذه المرحلة، وضغطت لإصدار بيانات باسم عائلات، من دون علمها، للتبرّؤ من أفراد منها، فيما جرت في بعض المناطق تلاوة أسماء معترضين داخل مساجد، في إطار حملات التشهير والضغط.
لفت المراقبين حد الاستغراب موقف الوزير ياسين جابر من اتفاق واشنطن، إذ قال:"الاتفاق موضوع كبير وأنا أمثل فريقاً سياسياً كبيراً ونحن نلتزم ما يقرره هذا الفريق السياسي"وسأل المراقبون: الفريق السياسي الذي يمثله وزير المال يرفض الاتفاق، فكيف سيتابع في الحكومة المفاعيل المالية للاتفاق فيما هو يرفضه؟
الاتصال بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس جوزاف عون أعقبته توجيهات مباشرة من الشيخ محمد بن زايد بإطلاق حزمة دعم عاجلة ستُوزَّع عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.
-
Just in
-
08 :02
"هآرتس" عن مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش لم يتلق حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان
-
07 :59
الجيش اللبناني ينتشر قريباً في المنطقتين النموذجيتين.. بمراقبة أميركية (الشرق الأوسط) تتمة
-
07 :57
جمود يكتنف مرحلة ما بعد اليونيفيل... والتفاوض يربك المسار (المدن) تتمة
-
07 :53
القرار بالمواجهة اتخذ… إسقاط الاتفاق في مجلس النواب؟ (المدن) تتمة
-
07 :44
مصدر عسكري للجديد: لا صحة لما نقله أحد السياسيين خلال مقابلة تلفزيونية حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش أن يقدّم استقالته
-
07 :39
محادثات الثلاثاء في الدوحة ستركز على أزمة مضيق هرمز
-
-
Other stories
-
-
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2026
-
تحركات شعبية شاجبة؟
-
حزب الله: نراقب الانتهاكات الإسرائيلية ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس
-
الاحتلال يبيع الدولة انسحاباً من قرى غير محتلة
-
«لا تمزحوا بإقالة هيكل ولا تلعبوا بالجيش» | بري لـ«الأخبار»: إملاءات أسوأ من 17 أيار... ولن يُنفّذ
-
سلام اكد لبري على موقفه من رفض أي فتنة بين اللبنانيين
-
إنقاذ شابة في خليج جونية
-
الخارجية اللبنانية تستنكر العدوان على الكويت
-
لبنان يتضامن مع السعودية إثر الفاجعة المؤلمة في منطقة رأس تنورة
-
وفد من التيار الوطني الحر هنأ الأباتي عازار
-
قائد القيادة المركزية الأميركية يزور لبنان غدًا.. وواشنطن تحضر لحراك جديد!
-
وزارة الصحة: جريحان في برج قلاويه
-
بري لـ"المدن": الاتفاق ضد نفسه وخطر على سوريا والشكر لجنبلاط
-
عطالله: أي اتفاق يُوقّع باسم السلام يجب أن يُقاس بمدى حفظه لحقوق لبنان
-
شيخ العقل: اللبنانيون مسؤولون أمام الوطن والتاريخ بتضامنهم في مواجهة التحدّيات
-
زامير: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم
-
خليل يردّ على جعجع...
-
وزير قطري: لبنان والعدو الذي لا يعترف بالحياة!
-
حادث "مروّع": سيّارة سباق تدهورت والسائق بنجو بأعجوبة... شاهد الفيديو!
-
نائب "الحزب": اتفاق عون ونتنياهو لا يعنينا أبدًا!
-
-
Just in
-
08 :02
"هآرتس" عن مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش لم يتلق حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان
-
07 :59
الجيش اللبناني ينتشر قريباً في المنطقتين النموذجيتين.. بمراقبة أميركية (الشرق الأوسط) تتمة
-
07 :57
جمود يكتنف مرحلة ما بعد اليونيفيل... والتفاوض يربك المسار (المدن) تتمة
-
07 :53
القرار بالمواجهة اتخذ… إسقاط الاتفاق في مجلس النواب؟ (المدن) تتمة
-
07 :44
مصدر عسكري للجديد: لا صحة لما نقله أحد السياسيين خلال مقابلة تلفزيونية حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش أن يقدّم استقالته
-
07 :39
محادثات الثلاثاء في الدوحة ستركز على أزمة مضيق هرمز
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الجيش اللبناني ينتشر قريباً في المنطقتين النموذجيتين.. بمراقبة أميركية
-
-
-
29 June 2026
-
جمود يكتنف مرحلة ما بعد اليونيفيل... والتفاوض يربك المسار
-
-
-
29 June 2026
-
القرار بالمواجهة اتخذ… إسقاط الاتفاق في مجلس النواب؟
-
-
-
29 June 2026
-
لبنان يكرّس اليوم انقساماً أهلياً عمودياً
-
-
-
29 June 2026
-
مسؤول أميركي لسكاي نيوز عربية: لا صحة لتعليق محادثات إيران
-
-
-
29 June 2026
-
انزلاق نحو اشكالات كبرى؟
-
-
-
29 June 2026
-
لبنان دخل مرحلة شديدة الخطورة
-
-
-
29 June 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2026
-
-
-
29 June 2026
-
تحركات شعبية شاجبة؟
-
-
-
29 June 2026
-
حزب الله: نراقب الانتهاكات الإسرائيلية ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس
-
-
-
29 June 2026