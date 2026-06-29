عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2026
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29 June 2026
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19 mins ago
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source: tayyar.org
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الأخبار: "لا تلعبوا بالجيش ولا تمزحوا بإقلة قائده"
بري أسوأ من 17 ايار.... ولن ينفذ
أميركا- إيران: مذكرة التفاهم تحت الاختبار
النهار: لبنان أمام مرحلة مفصلية لتنفيذ "الاتفاق الإطاري"... "فريق الفتنة" يسعى إلى التعطيل من الداخل
الديار: الضربات العسكريّة تجمّد مُباحثات واشنطن-طهران
حزب الله يُؤجّل التصعيد ويُعوّل على مسار سويسرا لفرض الإنسحاب
اللواء: «إتفاق الإطار»: إسقاط المطامع الاسرائيلية.. والفتنة منبوذة وطنياً
نتنياهو يعلن الانسحاب من زوطر الغربية.. وفرون خارج الاحتلال وتلقت غارة ليلاً!
البناء: ارتفاع الحرارة في الخليج يقترب من الغليان حول هرمز وسقوف عالية للمواقف | اتفاق 26 حزيران إسرائيلياً: إهانات متعمدة لإذلال الجيش اللبناني وصمت السلطة | بري وجنبلاط وفرنجية نواة جبهة خلاص جديدة لإسقاط اتفاق ممسوخ عن 17 أيار
الجمهورية: التحضير للانتشار في المنطقتين التجريبيتين
المناطق التجريبية إلى الاختبار التنفيذي والأمني
المدن: التصعيد الإيراني الأميركي: اتفاق على وقف الهجمات
نداء الوطن: بداية البداية
l'orient le jour: Nabih Berry à « L’OLJ » : L’accord entre le Liban et Israël « ne passera pas »
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: أميركا وإيران تتفقان على وقف الهجمات والاجتماع هذا الأسبوع
الأنباء الكويتية: جعجع: اتفاق الإطار أهم خطوة سياسية قامت بها الدولة منذ نصف قرن
جنوب لبنان.. هدوء مشحون بالتوتر والاختراقات
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Just in
-
06 :30
لبنان دخل مرحلة شديدة الخطورة (البناء) تتمة
-
06 :20
أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 حزيران 2026 تتمة
-
05 :55
تحركات شعبية شاجبة؟ (الديار) تتمة
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05 :40
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«لا تمزحوا بإقالة هيكل ولا تلعبوا بالجيش» | بري لـ«الأخبار»: إملاءات أسوأ من 17 أيار... ولن يُنفّذ
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