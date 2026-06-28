سلام اكد لبري على موقفه من رفض أي فتنة بين اللبنانيين
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28 June 2026
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29 mins ago
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source: tayyar.org
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أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا برئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، تم فيه عرض الأوضاع والمستجدات.
وقد تشارك الرئيس سلام مع الرئيس بري في الموقف من رفض أي فتنة بين اللبنانيين، والعمل على التصدي لها، ورفض تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة للانقسام الوطني والتفرقة.
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