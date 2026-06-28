أصيبت الشابة س. أ. ح. (19 عاما) بكسور في الظهر إثر تعرضها لحادث أثناء ممارستها رياضة الـ "جيت سكي" قبالة خليج جونية. وسارعت الى المكان عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، وتمكنت من انتشالها من المياه، وأجرت لها الإسعافات الأولية اللازمة، قبل نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية لتلقي العلاج.