الخارجية اللبنانية تستنكر العدوان على الكويت
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28 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الكويت معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أعرب خلاله عن استنكار لبنان الشديد للعدوان الذي طال الكويت، مؤكداً أن ما جرى يشكل انتهاكاً صريحاً لسيادتها وأمنها.
من جهته، شكر وزير الخارجية الكويتي الوزير رجي على هذا الاتصال، معرباً عن تقديره العميق للموقف اللبناني، ومتمنياً للبنان وشعبه أياماً أفضل، ومجدداً دعم الكويت الثابت للبنان.
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