Tayyar Article
اعلام العدو: تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقليص تدمير البنية التحتية داخل الخط الأصفر جنوب لبنان
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28 June 2026
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18 mins ago
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source: tayyar.org
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"القناة 12" الإسرائيلية:
-الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر
-لن يتم في المستقبل القريب زيادة عدد المناطق التجريبية جنوبي لبنان إلا بموافقة إسرائيل
-دخول الجيش اللبناني إلى المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان سيستغرق عدة أسابيع
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"القناة 12" الإسرائيلية: الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر
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"القناة 12" الإسرائيلية:
-الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر
-لن يتم في المستقبل القريب زيادة عدد المناطق التجريبية جنوبي لبنان إلا بموافقة إسرائيل
-دخول الجيش اللبناني إلى المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان سيستغرق عدة أسابيع
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28 June 2026
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