لبنان يتضامن مع السعودية إثر الفاجعة المؤلمة في منطقة رأس تنورة
-
28 June 2026
-
31 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، إثر الفاجعة المؤلمة التي خلّفها تحطّم مروحية أرامكو في منطقة رأس تنورة، والتي أسفرت إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.
وتجدد الوزارة تأكيدها على التضامن اللبناني الراسخ مع المملكة في هذه المحنة، حاملةً إلى أسر الضحايا وذويهم خالص مشاعر المواساة والتعاطف، داعيةً الله أن يسبغ على الفقيدات والفقداء رحمته الواسعة، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان.
-
Just in
-
22 :43
الطيران الحربي المعادي أغار على أطراف مدينة النبطية
-
22 :36
"القناة 12" الإسرائيلية: الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر
-
22 :34
اعلام العدو: تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقليص تدمير البنية التحتية داخل الخط الأصفر جنوب لبنان
-
22 :00
نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي لـ وهلق_شو: الاتفاق ولد "ميتاً" وغير قابل للتنفيذ ولا داعي لتحريك الشارع
-
21 :40
وفد من التيار الوطني الحر هنأ الأباتي عازار
تتمة
-
21 :30
"القناة 12" الإسرائيلية:
-الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر
-لن يتم في المستقبل القريب زيادة عدد المناطق التجريبية جنوبي لبنان إلا بموافقة إسرائيل
-دخول الجيش اللبناني إلى المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان سيستغرق عدة أسابيع
-
-
Other stories
-
-
-
وفد من التيار الوطني الحر هنأ الأباتي عازار
-
قائد القيادة المركزية الأميركية يزور لبنان غدًا.. وواشنطن تحضر لحراك جديد!
-
وزارة الصحة: جريحان في برج قلاويه
-
بري لـ"المدن": الاتفاق ضد نفسه وخطر على سوريا والشكر لجنبلاط
-
عطالله: أي اتفاق يُوقّع باسم السلام يجب أن يُقاس بمدى حفظه لحقوق لبنان
-
شيخ العقل: اللبنانيون مسؤولون أمام الوطن والتاريخ بتضامنهم في مواجهة التحدّيات
-
زامير: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم
-
خليل يردّ على جعجع...
-
وزير قطري: لبنان والعدو الذي لا يعترف بالحياة!
-
حادث "مروّع": سيّارة سباق تدهورت والسائق بنجو بأعجوبة... شاهد الفيديو!
-
نائب "الحزب": اتفاق عون ونتنياهو لا يعنينا أبدًا!
-
"على علوّ منخفض جدًا"... الحربي الإسرائيلي يحلّق فوق بيروت وصولًا حتّى جبل لبنان! شاهد الفيديو
-
جعجع: الإتفاق أهم خطوة سياسية منذ نصف قرن... وهذا ما قاله لبري عن الفتنة!
-
ماذا حصل في بلدة برج قلاويه؟
-
عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من لبنان ووقف هجماتها
-
أرسلان: اتفاقٌ غير متوازن ويُشرعن الاحتلال
-
خيبة لا تشبه بدايات العهود - جوي جرجس
-
الرئيس عون دان الاعتداءات على البحرين والكويت: لاعتماد الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات
-
فضل الله دعا للتراجع عن الاتفاق: يتنازل عن الحقوق ويؤدي لشرخ داخلي
-
كتيلي: اللحظات الإقليمية الكبيرة بتفتح أبواب وبتسكّرها بنفس السرعة...
-
-
Just in
-
22 :43
الطيران الحربي المعادي أغار على أطراف مدينة النبطية
-
22 :36
"القناة 12" الإسرائيلية: الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر
-
22 :34
اعلام العدو: تعليمات للجيش الإسرائيلي بتقليص تدمير البنية التحتية داخل الخط الأصفر جنوب لبنان
-
22 :00
نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي لـ وهلق_شو: الاتفاق ولد "ميتاً" وغير قابل للتنفيذ ولا داعي لتحريك الشارع
-
21 :40
وفد من التيار الوطني الحر هنأ الأباتي عازار
تتمة
-
21 :30
"القناة 12" الإسرائيلية:
-الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر
-لن يتم في المستقبل القريب زيادة عدد المناطق التجريبية جنوبي لبنان إلا بموافقة إسرائيل
-دخول الجيش اللبناني إلى المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان سيستغرق عدة أسابيع
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
وفد من التيار الوطني الحر هنأ الأباتي عازار
-
-
-
28 June 2026
-
قائد القيادة المركزية الأميركية يزور لبنان غدًا.. وواشنطن تحضر لحراك جديد!
-
-
-
28 June 2026
-
وزارة الصحة: جريحان في برج قلاويه
-
-
-
28 June 2026
-
فريق درب المنية ينظم رحلة إستكشافية في أحراج المنطقة
-
-
28 June 2026
-
بري لـ"المدن": الاتفاق ضد نفسه وخطر على سوريا والشكر لجنبلاط
-
-
-
28 June 2026
-
عطالله: أي اتفاق يُوقّع باسم السلام يجب أن يُقاس بمدى حفظه لحقوق لبنان
-
-
-
28 June 2026
-
شيخ العقل: اللبنانيون مسؤولون أمام الوطن والتاريخ بتضامنهم في مواجهة التحدّيات
-
-
-
28 June 2026
-
زامير: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم
-
-
-
28 June 2026
-
خليل يردّ على جعجع...
-
-
-
28 June 2026
-
وزير قطري: لبنان والعدو الذي لا يعترف بالحياة!
-
-
-
28 June 2026