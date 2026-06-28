تتقدم وزارة الخارجية والمغتربين بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، إثر الفاجعة المؤلمة التي خلّفها تحطّم مروحية أرامكو في منطقة رأس تنورة، والتي أسفرت إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.وتجدد الوزارة تأكيدها على التضامن اللبناني الراسخ مع المملكة في هذه المحنة، حاملةً إلى أسر الضحايا وذويهم خالص مشاعر المواساة والتعاطف، داعيةً الله أن يسبغ على الفقيدات والفقداء رحمته الواسعة، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان.