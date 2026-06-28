"القناة 12" الإسرائيلية:

-الملحق الأمني في الاتفاق مع لبنان يضمن حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر



-لن يتم في المستقبل القريب زيادة عدد المناطق التجريبية جنوبي لبنان إلا بموافقة إسرائيل



-دخول الجيش اللبناني إلى المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان سيستغرق عدة أسابيع