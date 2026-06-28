أفادت معلومات الـ"MTV" بأن "قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر يزور لبنان يوم الاثنين قادماً من شمال إسرائيل لتقديم توضيحات حول آلية تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي يجري تنفيذه بإشراف أميركي".وكشفت عن أن "الأميركيين يحضّرون لحراك جديد خلال الأسبوع الأول من تموز على الأرجح في السادس أو السابع منه وقد يتمثل في اجتماع يهدف إلى دفع مسار تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل قدماً".