هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر:



- الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان الذي كان يفترض اليوم لم يحدث

-تأخير الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بسبب عدم اكتمال الاستعدادات