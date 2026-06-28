وزارة الصحة: جريحان في برج قلاويه
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28 June 2026
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14 mins ago
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source: tayyar.org
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن قنبلة صوتية القاها العدو الإسرائيلي على بلدة برج قلاويه قضاء بنت جبيل أدت الى إصابة مواطنين اثنين بجروح.
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