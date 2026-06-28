شيخ العقل: اللبنانيون مسؤولون أمام الوطن والتاريخ بتضامنهم في مواجهة التحدّيات
-
28 June 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
رعى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، مناسبة إصدار كتاب "قطوف على درب الحياة" الصادر عن اللجنة الدينية في المجلس المذهبي لمؤلفه الشيخ نبيل رعد، بدعوة من اللجنة وبالتعاون مع الملتقى الثقافي والاجتماعي لجرد عاليه والجوار، وذلك في قاعة المحاضرات في مبنى جمعية النهضة الاجتماعية الخيرية في بلدة شانيه، بمشاركة شخصيات روحية وقضائية واجتماعية وثقافية وتربوية، ومشايخ واعضاء من المجلس المذهبي ومن مديريتي المجلس ومشيخة العقل، حيث شارك في اللقاء متحدثاً كل من العميد الدكتور محمد شيا والاديب الاستاذ سلمان زين الدين والمؤرخ الدكتور صالح زهر الدين، ورئيس اللجنة الشيخ الجردي، وأدارت رئيسة الملتقى السيدة ضياء جمال الدين ابي المنى.
شيخ العقل
القى شيخ العقل بالمناسبة كلمة الرعاية، قائلا: "إن البلاد قادمةٌ على تسوياتٍ واتفاقاتٍ نأمل أن تضعَ حدَّاً للعدوان الإسرائيلي المتكرِّر على لبنان، وأن تمكِّنَ الدولة اللبنانية من بسط سلطتها والدفاع عن أبنائها وضمان سيادة الدولة واستعادة حقوقِها، ومن استقطاب دعم الأشقّاء والأصدقاء للنهوض باقتصادها، وإذ نتمنى طيَّ صفحة البؤس والإحباط والتجاذبِ السياسيِّ وتغليب المصالح الفئوية والطائفية وتجاوز الدستور والقوانين".
-
Just in
-
19 :28
بري لـ"المدن": الاتفاق ضد نفسه وخطر على سوريا والشكر لجنبلاط تتمة
-
19 :00
عطالله: أي اتفاق يُوقّع باسم السلام يجب أن يُقاس بمدى حفظه لحقوق لبنان تتمة
-
18 :55
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: تنفيذ اتفاق أميركا وإيران ضروري لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
-
18 :07
الرئيس بري لقاليباف: مخرجات سويسرا تصب في مصلحة الشعب اللبناني غير أن العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان
بري: قاليباف أكد حرص ايران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذكرة التفاهم لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان
-
17 :52عمليات طوارئ الصحة: 4247 شهيدا و12195 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار
-
17 :32
ألمانيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة بلغ 41.7 مئوية
-
-
Other stories
-
-
-
زامير: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم
-
خليل يردّ على جعجع...
-
وزير قطري: لبنان والعدو الذي لا يعترف بالحياة!
-
حادث "مروّع": سيّارة سباق تدهورت والسائق بنجو بأعجوبة... شاهد الفيديو!
-
نائب "الحزب": اتفاق عون ونتنياهو لا يعنينا أبدًا!
-
"على علوّ منخفض جدًا"... الحربي الإسرائيلي يحلّق فوق بيروت وصولًا حتّى جبل لبنان! شاهد الفيديو
-
جعجع: الإتفاق أهم خطوة سياسية منذ نصف قرن... وهذا ما قاله لبري عن الفتنة!
-
ماذا حصل في بلدة برج قلاويه؟
-
عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من لبنان ووقف هجماتها
-
أرسلان: اتفاقٌ غير متوازن ويُشرعن الاحتلال
-
خيبة لا تشبه بدايات العهود - جوي جرجس
-
الرئيس عون دان الاعتداءات على البحرين والكويت: لاعتماد الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات
-
فضل الله دعا للتراجع عن الاتفاق: يتنازل عن الحقوق ويؤدي لشرخ داخلي
-
كتيلي: اللحظات الإقليمية الكبيرة بتفتح أبواب وبتسكّرها بنفس السرعة...
-
EXCLUSIVE
خاصّ - أطنان متفجرات لنسف نفق مجدلزون! تحذيرٌ أممي لإسرائيل: يُهدد بكارثة
-
"نعم سأفعل".. بالفيديو: هذا ما قاله ترامب بشأن لبنان!
-
نائب "الحزب": يدنا ستبقى على الزناد ولن يمر أيّ شيء لا نوافق عليه
-
القاضي جان طنوس: اتفاق - الإطار يتطلب عرضه على مجلسي الوزراء والنواب
-
واشنطن منعت لبنان من تعديل الاتفاق: اقبله كما هو!
-
حفل عشاء لكولكو - كندا على شرف الخوري: حماية لبنان تمر عبر الدولة القوية ومتمسكون بال١٠٤٥٢ كلم
-
-
Just in
-
19 :28
بري لـ"المدن": الاتفاق ضد نفسه وخطر على سوريا والشكر لجنبلاط تتمة
-
19 :00
عطالله: أي اتفاق يُوقّع باسم السلام يجب أن يُقاس بمدى حفظه لحقوق لبنان تتمة
-
18 :55
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر: تنفيذ اتفاق أميركا وإيران ضروري لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
-
18 :07
الرئيس بري لقاليباف: مخرجات سويسرا تصب في مصلحة الشعب اللبناني غير أن العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان
بري: قاليباف أكد حرص ايران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذكرة التفاهم لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان
-
17 :52عمليات طوارئ الصحة: 4247 شهيدا و12195 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار
-
17 :32
ألمانيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة بلغ 41.7 مئوية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بري لـ"المدن": الاتفاق ضد نفسه وخطر على سوريا والشكر لجنبلاط
-
-
-
28 June 2026
-
عطالله: أي اتفاق يُوقّع باسم السلام يجب أن يُقاس بمدى حفظه لحقوق لبنان
-
-
-
28 June 2026
-
زامير: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم
-
-
-
28 June 2026
-
خليل يردّ على جعجع...
-
-
-
28 June 2026
-
وزير قطري: لبنان والعدو الذي لا يعترف بالحياة!
-
-
-
28 June 2026
-
حادث "مروّع": سيّارة سباق تدهورت والسائق بنجو بأعجوبة... شاهد الفيديو!
-
-
-
28 June 2026
-
نائب "الحزب": اتفاق عون ونتنياهو لا يعنينا أبدًا!
-
-
-
28 June 2026
-
"على علوّ منخفض جدًا"... الحربي الإسرائيلي يحلّق فوق بيروت وصولًا حتّى جبل لبنان! شاهد الفيديو
-
-
-
28 June 2026
-
جعجع: الإتفاق أهم خطوة سياسية منذ نصف قرن... وهذا ما قاله لبري عن الفتنة!
-
-
-
28 June 2026
-
ماذا حصل في بلدة برج قلاويه؟
-
-
-
28 June 2026