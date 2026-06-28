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الرئيس بري لقاليباف:
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28 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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19 :28
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28 June 2026
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28 June 2026
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28 June 2026
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