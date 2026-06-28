Tayyar Article
عمليات طوارئ الصحة: 4247 شهيدا و12195 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار
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28 June 2026
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15 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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18 :07
الرئيس بري: قاليباف أكد حرص ايران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذكرة التفاهم لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان
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17 :07
رئيس البرلمان الإيراني قاليباف لنظيره اللبناني نبيه بري:
-إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم
- هدفنا إنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين وانسحاب الكيان الصهيوني ونتابع ذلك بجدية
-تقرر في محادثات سويسرا إنشاء وحدة لمراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان
قاليباف وبري أكدا ضرورة اجتماع وحدة مراقبة النزاع في أقرب وقت لمتابعة إنهاء الحرب بلبنان
-إنهاء الحرب في لبنان وسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه جزء مهم من البند الأول لمذكرة تفاهم إسلام آباد
- هدفنا الجاد هو وضع حد للحرب في لبنان وعودة النازحين وإنهاء الاحتلال وخروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية
- في محادثات سويسرا تقرر تشكيل وحدة لضبط النزاع تضم إيران وأميركا ولبنان
-مخرجات سويسرا تصب في مصلحة الشعب اللبناني غير أن العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان
- تفاهم واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني هو مؤامرة وفتنة
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16 :54
زامير: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم تتمة
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Just in
-
18 :07
الرئيس بري: قاليباف أكد حرص ايران على مواصلة مساعيها وتكثيف جهودها مع الجهات الإقليمية والدولية الضامنة لمذكرة التفاهم لإلزام إسرائيل بإنهاء حربها على لبنان
-
17 :32
ألمانيا تسجل رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة بلغ 41.7 مئوية
-
17 :20
السفير الأمريكي بالأمم المتحدة: إما أن تختار إيران أن تكون دولة مسؤولة أو تواصل المضي بمسار يقودها نحو الخراب
-
17 :07
رئيس البرلمان الإيراني قاليباف لنظيره اللبناني نبيه بري:
-إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي من البند الأول من مذكرة التفاهم
- هدفنا إنهاء الحرب في لبنان وعودة النازحين وانسحاب الكيان الصهيوني ونتابع ذلك بجدية
-تقرر في محادثات سويسرا إنشاء وحدة لمراقبة النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان
قاليباف وبري أكدا ضرورة اجتماع وحدة مراقبة النزاع في أقرب وقت لمتابعة إنهاء الحرب بلبنان
-إنهاء الحرب في لبنان وسيادة هذا البلد ووحدة أراضيه جزء مهم من البند الأول لمذكرة تفاهم إسلام آباد
- هدفنا الجاد هو وضع حد للحرب في لبنان وعودة النازحين وإنهاء الاحتلال وخروج الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية
- في محادثات سويسرا تقرر تشكيل وحدة لضبط النزاع تضم إيران وأميركا ولبنان
-مخرجات سويسرا تصب في مصلحة الشعب اللبناني غير أن العدو الصهيوني يحاول الالتفاف على مسألة استعادة سيادة لبنان
- تفاهم واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني هو مؤامرة وفتنة
-
16 :54
زامير: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم تتمة
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16 :44
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: لقد حصلنا على شرعية دولية للبقاء في المنطقة الأمنية في لبنان وأزلنا النفوذ الإيراني
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28 June 2026
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28 June 2026
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حادث "مروّع": سيّارة سباق تدهورت والسائق بنجو بأعجوبة... شاهد الفيديو!
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-
28 June 2026
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نائب "الحزب": اتفاق عون ونتنياهو لا يعنينا أبدًا!
-
-
-
28 June 2026
-
"على علوّ منخفض جدًا"... الحربي الإسرائيلي يحلّق فوق بيروت وصولًا حتّى جبل لبنان! شاهد الفيديو
-
-
-
28 June 2026
-
جعجع: الإتفاق أهم خطوة سياسية منذ نصف قرن... وهذا ما قاله لبري عن الفتنة!
-
-
-
28 June 2026
-
ماذا حصل في بلدة برج قلاويه؟
-
-
-
28 June 2026
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عراقجي: على إسرائيل الانسحاب من لبنان ووقف هجماتها
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-
-
28 June 2026
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أرسلان: اتفاقٌ غير متوازن ويُشرعن الاحتلال
-
-
-
28 June 2026