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Tayyar Article

عمليات طوارئ الصحة: 4247 شهيدا و12195 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار

  • 28 June 2026
  • 15 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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