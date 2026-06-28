زامير: الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم
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28 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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اعلن رئيس أركان جيش العدو الجنرال إيال زامير خلال المصادقة على خطط مواصلة العمل في القيادة الشمالية ان الاتفاق الذي وُقِّع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم حيث خلقت القوة العملياتية والإنجازات العسكرية التي حققها جيش الدفاع خلال الأشهر الأخيرة الظروف لإبرامه.
واشار زامير الى انه سنحترم الاتفاق وسنعمل على إنجاحه. والاختبار الآن هو اختبار التطبيق العملي من جانب الطرفين وستحدد الفترة المقبلة ملامح المستقبل معتبرا ان سلامة قواتنا تأتي في مقدمة أولوياتنا. يسيطر مقاتلو الفرقة 36 وقوات الكوماندوز التابعة لنا على منطقة تلة قلعة الشقيف وهم مجهزون بجميع الأدوات والوسائل اللازمة للتغلب على العدو. وجميع قدرات جيش الدفاع موجودة هنا لمواصلة دعمكم في تنفيذ المهمة.
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