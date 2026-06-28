خليل يردّ على جعجع...
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28 June 2026
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36 mins ago
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source: tayyar.org
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كتب النائب علي حسن خليل، عبر حسابه على "إكس"، رداً على الدكتور سمير جعجع نقول:
"من المؤسف أن يقابل التحذير من الفتنة بالمزيد من خطاب الانقسام. الرئيس بري لم يحذر من وهم، بل من خطر يعرف اللبنانيون جميعاً كلفته، حماية السلم الأهلي ليست مادة للمزايدة، ومن يستخف بالفتنة، لا يدرك أن نارها إذا اشتعلت لن تستثني أحداً".
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