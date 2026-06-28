حادث "مروّع": سيّارة سباق تدهورت والسائق بنجو بأعجوبة... شاهد الفيديو!
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28 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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وقع حادث مروّع خلال رالي القليعات – كسروان، حيث تدهورت سيارة مشارك، ما أدّى إلى أضرار كبيرة في المركبة فيما نجا السائق بأعجوبة. (شاهد المقاطع المرفقة)
حادث مروّع خلال رالي القليعات – كسروان: تدهورت سيارة مشارك، ما أدّى إلى أضرار كبيرة في المركبة فيما نجا السائق بأعجوبة pic.twitter.com/ko8cHeoF7f
— tayyar.org (@tayyar_org) June 28, 2026
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