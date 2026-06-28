وقع حادث مروّع خلال رالي القليعات – كسروان، حيث تدهورت سيارة مشارك، ما أدّى إلى أضرار كبيرة في المركبة فيما نجا السائق بأعجوبة. (شاهد المقاطع المرفقة)

حادث مروّع خلال رالي القليعات – كسروان: تدهورت سيارة مشارك، ما أدّى إلى أضرار كبيرة في المركبة فيما نجا السائق بأعجوبة pic.twitter.com/ko8cHeoF7f — tayyar.org (@tayyar_org) June 28, 2026