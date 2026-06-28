نائب "الحزب": اتفاق عون ونتنياهو لا يعنينا أبدًا!
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28 June 2026
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49 mins ago
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source: tayyar.org
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كتب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم موسوي عبر حسابه على إكس:
عندما يصف رئيس وزراء العدو نتنياهو اتفاق الإطار بأنه إنجاز، فمعنى ذلك ان هناك تفريط تاريخي واستسلام وإذعان لإملاءات العدو.
ما سمي اتفاق الإطار ساقط قانونا ودستوريا ولا شرعية له.
اتفاق جوزاف عون ونتانياهو لا يعني لبنان ولا يعنينا أبدا، ولا يعني كل مواطن لبناني حر شريف مستقل.
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