حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي على علوّ منخفض في أجواء بيروت وضواحيها وصولاً إلى جبل لبنان.

كما نفّذ غارة إسرائيليّة وهميّة فوق جرود الهرمل وسط تحليقٍ على مستوى منخفض.