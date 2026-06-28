شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أنّه "على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان ووقف هجماتها، وهذه مسؤولية الحكومة الأمريكيّة"، مشيرًا إلى أنّه "يجب ألّا تخرج مذكّرة التفاهم عن مسارها وأول بند هو وقف الحرب في كلّ الجبهات ومنها لبنان".

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد، إنّ "إيران هي المسؤولة عن فتح وإدارة مضيق هرمز دون تدخل أي طرف آخر، وأن أي إجراءات منفردة ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع ورفع مستوى التصعيد"، موضحًا أنّ "مضيق هرمز تحت إدارة إيران وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور لسابق عهدها"، معتبرًا أنّ "لا مسؤولية لأي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف مذكرة التفاهم مع واشنطن".

وأضاف أنّ "زيارته لبغداد تأتي في ظروف خاصة وحكومة العراق لها مواقف مهمة في إدانة الاعتداء على إيران، وأنه سيناقش في بغداد التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية وإجراء التنسيقات الخاصة بمراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي"، مؤكّدًا إصرار بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في المجالات الاستراتيجية.