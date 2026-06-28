أرسلان: اتفاقٌ غير متوازن ويُشرعن الاحتلال
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28 June 2026
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47 mins ago
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source: tayyar.org
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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس":
"بعيداً عن المزايدات وتكريس الانقسامات، وبمقاربة هادئة وموضوعية، فإن اتفاق الأمس، الذي يُعدّ سابقةً في الاتفاقيات الدولية، يبدو غير متوازن في شكله ومضمونه، ويُشرعن الاحتلال على دماء اللبنانيين، وينتهك السيادة الوطنية. والأخطر أنّه بمثابة خطوة عملية في مشروع الفتنة الداخلية، وهو هدف إسرائيل الأول، وهو ما حذّرنا منه مراراً وتكراراً.
حمى الله هذا الوطن من كل شرّ وفتنة، ومن كل مُبغض ومحتل".
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