Tayyar Article
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصدر أمني: إذا لم ينجح الجيش اللبناني في المنطقتين الميدانيتين فلن نمضي بإنشاء مناطق إضافيّة
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28 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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