دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات التي استهدفت كلًا من البحرين والكويت، معتبرًا أنّ هذه الأعمال التصعيدية تشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

ورأى أنّ "ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من رعاة مذكرة التفاهم الاميركية الايرانية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد".

واكد رئيس الجمهورية تضامن لبنان الكامل مع البحرين والكويت، داعيًا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية كسبيل وحيد لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي.