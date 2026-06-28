كتبت نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون السياسيّة مارتين نجم كتيلي عبر حسابها على إكس:

الاتفاق الإطاري وُقِّع بلحظة إقليمية نادرة وبعزّ تحولات جيوسياسية غير مسبوقة مكمّلة بإعادة رسم المنطقة:

-الولايات المتحدة وإيران مستمرين بالتفاوض، يعني اتفاق واشنطن جزء من سياق أوسع بكتير من لبنان.

-سوريا بعدها عم تتشكّل، يعني المعادلة الأمنية على حدودنا الشرقية بعد ما استقرّت.

-تكتلات عربية - إقليمية عم تنشغل لتعبّي كتير فراغات بمنظومة المنطقة.

-دينامية السلام راجعة رغم كل التعثّر.

هالتقاطعات كلها فرصة حقيقية، بس بتستلزم أنو يكون لبنان واضح بشروطه ومتمسك بحقوقه، لأن اللحظات الإقليمية الكبيرة بتفتح أبواب وبتسكّرها بنفس السرعة.