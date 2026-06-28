نقلَت جهات أممية رسائل تحذير الى الحكومة الإسرائيلية حول نية الجيش الإسرائيلي تفجير نفق مجدل زون الذي يبعد عن الحدود حوالي 15 كلم وذلك بوضع 6 طن من المتفجرات لنسفه، ما يتسبب بهزة أرضية تشكل كارثة على سكان المنطقة وعلى قلعة صور الأثرية وعلى قوات الطوارئ الدولية "اليونفيل" العاملة في جنوب لبنان، لاسيما وأن النفق يقع في جوار بلدة تتمركز فيها كتيبة دول آسيوية كبرى، ما دفع الجيش الإسرائيلي الى درس اعتماد خيار التفجير الجزئي، أي على دفعات للتخفيف من التداعيات.