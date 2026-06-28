ردّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أثناء مروره بجانب حشود في ناديه للغولف، على هتاف سيدة "إجعل لبنان عظيمًا مرة أخرى" قائلًا: نعم سأفعل! (شاهد الفيديو المرفق)