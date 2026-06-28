Tayyar Article
الجيش الإسرائيلي: سنسمح للجيش اللبناني البدء بالتنظيم لتسلم السيطرة على المنطقتين التجريبيتين
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28 June 2026
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26 mins ago
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source: tayyar.org
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الجيش الإيراني:
- سيطرتنا على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج أميركا من المنطقة
- الدول التي كانت تتعاون مع أميركا في فرض عقوبات علينا ستأخذ اعتبارات مضيق هرمز في الحسبان
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