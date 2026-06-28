Tayyar Article
حفل عشاء لكولكو - كندا على شرف الخوري: حماية لبنان تمر عبر الدولة القوية ومتمسكون بال١٠٤٥٢ كلم
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28 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أقامت هيئة Colco Canada - مونتريال حفل عشاء حضره نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية الأستاذ غسان الخوري، إلى جانب منسقي المقاطعات وعدد من المناصرين والملتزمين.
وأكد الخوري في كلمته أن الانتشار اللبناني شريكًا أساسيًا في مشروع التيار الوطني، مشيدًا بتجربة Colco Canada التي اعتبرها نموذجًا للعمل التنظيمي والسياسي في الاغتراب، لما تتميز به من حضور اجتماعي ومؤسساتي وتواصل دائم مع أبناء الجالية اللبنانية.
وشدد على أن التيار الوطني الحر سيبقى إلى جانب اللبنانيين في الوطن والانتشار، معتبرًا أن التواصل مع الاغتراب ليس ظرفيًا أو انتخابيًا، بل هو جزء من رؤية التيار السياسية، انطلاقًا من قناعته بأن لبنان لا يمكن أن ينهض من دون شراكة حقيقية بين المقيم والمنتشر.
وعلى الصعيد السياسي، أكد الخوري أن حماية لبنان تمر عبر الدولة القوية، وحصرية القرار والسلاح بيدها، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، داعيًا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعودة المهجرين وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، وتمكين لبنان من استثمار موارده الوطنية.
كما شدد على تمسك التيار بالحفاظ على وحدة لبنان وسيادته، وكامل ال ١٠،٤٥٢ كلم٢، والابتعاد عن المحاور والاصطفافات، ويستحق ان يكون شريكاً في صناعة السلام والاستقرار وليس ثمناً لأي اتفاق. وشدّد على احترام الدستور، ومكافحة الفساد، وبناء دولة المؤسسات، معتبرًا أن التيار يمارس معارضة وطنية بناءة هدفها الإصلاح وحماية الدولة، بعيدًا عن الشعبوية والمصالح الآنية.
من جهته، أكد منسق عام Colco Canada الأستاذ أنطوان مناسا أهمية تعزيز العمل التنظيمي للتيار في كندا، مستعرضًا أبرز النشاطات والمبادرات التي يجري التحضير لها خلال المرحلة المقبلة، ومشددًا على مواصلة الحضور الفاعل في أوساط الجالية اللبنانية.
واختُتم الحفل بتكريم عدد من الملتزمين الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، وذلك لمناسبة عيد الأب، تقديرًا لعطائهم والتزامهم المستمر في صفوف التيار الوطني الحر.
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