النهار: اتساع التغطية للاتفاق الإطاري ومنظومة تهويل... زوطر الغربية وفرون أولى المناطق التجريبية











الشرق الأوسط السعودية: ضربات أميركية جديدة تستهدف إيران... وترمب لا يستبعد «إكمال ⁠المهمة ⁠عسكرياً»









الديار: ترامب يهنئ عون باتفاق الإطار ويدعوه إلى البيت الأبيض









المدن: اتصال "إيجابي جدًا" بين عون وترامب.. والأخير: أراك قريبًا











الأنباء الكويتية: «اتفاق الإطار» مع إسرائيل على المحك وقائد الجيش ناقش في لندن الاستعداد لدعم انتشار الجيش جنوباً