عناوين الصحف ليوم الأحد 28 حزيران 2026
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28 June 2026
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47 mins ago
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source: tayyar.org
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النهار: اتساع التغطية للاتفاق الإطاري ومنظومة تهويل... زوطر الغربية وفرون أولى المناطق التجريبية
الشرق الأوسط السعودية: ضربات أميركية جديدة تستهدف إيران... وترمب لا يستبعد «إكمال المهمة عسكرياً»
الديار: ترامب يهنئ عون باتفاق الإطار ويدعوه إلى البيت الأبيض
المدن: اتصال "إيجابي جدًا" بين عون وترامب.. والأخير: أراك قريبًا
الأنباء الكويتية: «اتفاق الإطار» مع إسرائيل على المحك وقائد الجيش ناقش في لندن الاستعداد لدعم انتشار الجيش جنوباً
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Just in
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07 :43
بإشراف أميركي... "إسرائيل" تستعد لانسحاب "تجريبي" من جنوب لبنان (الديار) تتمة
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07 :24
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم
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06 :58
هيئة البث الإسرائيلية: "الاتفاق" يشمل ملحقا امنيا سريا لم يكشف عن بنوده والتفاهمات الأمنية مع لبنان... (النهار) تتمة
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06 :52
دوي صفارات الإنذار في البحرين الآن
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06 :50
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أميركية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أميركي جديد سيُقابل بـ"رد ساحق"
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06 :48
ترامب يحذّر: إيران "ستزول من الوجود" في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار
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بري لـ«الشرق الأوسط»: قرأت الاتفاق... ورأيت فيه الفتنة!
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بالصورة: إستشهاد مراسل الم.نار!
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بناء الدولة: هذا هو الإمتحان الحقيقي للبنانيين! - ألكسندر نعمه
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إليكم طقس الأيام المقبلة...
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تصريح خطير لبري بعد الإتفاق!
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قعقور: هذا البند في الاتفاق الإطار... سقطة كبيرة وخطرة!
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الرئيس عون تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإماراتيّ: بحث في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل
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الاتحاد اللبناني لنقابات العمال: الأفضل على الحكومة أن تستقيل بشرف على أن تُهان في الشارع
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لقاءات مباشرة بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن؟
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النائب العام التمييزي إلى الأجهزة الأمنية: لمنع أعمال الشغب
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لقاءات للعماد هيكل في بريطانيا... دعم الجيش ووضع الجنوب أبرز الملفات
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Just in
-
07 :43
بإشراف أميركي... "إسرائيل" تستعد لانسحاب "تجريبي" من جنوب لبنان (الديار) تتمة
-
07 :24
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم
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06 :58
هيئة البث الإسرائيلية: "الاتفاق" يشمل ملحقا امنيا سريا لم يكشف عن بنوده والتفاهمات الأمنية مع لبنان... (النهار) تتمة
-
06 :52
دوي صفارات الإنذار في البحرين الآن
-
06 :50
الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أميركية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أميركي جديد سيُقابل بـ"رد ساحق"
-
06 :48
ترامب يحذّر: إيران "ستزول من الوجود" في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار
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بإشراف أميركي... "إسرائيل" تستعد لانسحاب "تجريبي" من جنوب لبنان
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28 June 2026
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هيئة البث الإسرائيلية: "الاتفاق" يشمل ملحقا امنيا سريا لم يكشف عن بنوده والتفاهمات الأمنية مع لبنان...
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28 June 2026
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مسؤول أميركي: إيران أطلقت صواريخ ومسيرات على البحرين والكويت
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28 June 2026
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28 June 2026
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التيار" يسجّل سلسلة ملاحظات على "اتفاق - الإطار": تجاهلَ الإنسحاب الكامل واتفاق الهدنة وسحب ورقة مهمة في ملاحقة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض
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27 June 2026
-
بري لـ«الشرق الأوسط»: قرأت الاتفاق... ورأيت فيه الفتنة!
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-
-
27 June 2026
-
بالصورة: إستشهاد مراسل الم.نار!
-
-
-
27 June 2026
-
العماد هيكل في بريطانيا بدعوة رسمية من نظيره البريطاني: لقاءات لتنسيق دعم الجيش ومواصلة التعاون
-
-
-
27 June 2026
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رعد: بيان مشؤوم ومرفوض جملةً وتفصيلًا!
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27 June 2026
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المرابطون: إلى التكاتف واللحمة في سبيل الحفاظ على وطننا لبنان في هذه المرحلة المصيرية داخلياً وإقليمياً
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27 June 2026